ماذا في اجتماع تداول للخدمات المالية ومدير المنطقة الحرة المريسة ؟

علمت بوابة افريقيا الاخبارية ان اجتماعا عقد بتونس الايام الماضية بين شركة تداول للخدمات المالية ومدير المنطقة الحرة المريسة ــ غرب بنغازي ــ قويدر ابراهيم قويدر

وقال رجل الاعمال الليبي حسني بي مالك شركة تداول في اتصال ببوابة افريقيا الاخبارية ان الاجتماع كان لتدارس انشاء مركز مالي لتقديم خدمات مالية عابرة لحدود المنطقة و لتمويل مشاريع .

واضاف بي أن الاجتماع كان فرصة لتبادل افكار و مقترحات لخلق قاعدة مالية بالمنطقة الحرة المريسة

يذكر ان تداول للخدمات المالية من اوائل الشركات بالسوق الليبي في مجال حلول الدفع الإلكتروني عبر شبكة رصيد المنتشرة بمعظم مناطق وقرى ليبيا ويشتغل في كامل الشركة موظفون ليبيون

وقد اطلقت الشركة في عام 2014 خدمة رصيد بعدد 100 نقطة بيع بمدينة طرابلس وعدد 5 موظفين وتوسعت في وقت قياسي لتصل الي 2000 نقطة بيع في اكثر من 48 مدينة و70 منطقة في كل انحاء ليبيا بعدد 150 موظف وعدد 2 فروع رئيسية بطرابلس وبنغازي.

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