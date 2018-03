«السويحلي» يتسبب في خلاف بين عمداء ليبيا في طرابلس

المتوسط:

نشب خلاف بين عمداء البلديات المجتمعين في طرابلس في جولته الثانية بعد الأولى التي انعقدت اليوم الأحد في مدينة شحات بسبب مقترح قدمه بعض رؤساء بلديات المنطقة الغربية يسمح للمستشار عبدالرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة‏ بحضور الاجتماعات.

وانطلقت، اليوم الأحد، فاعليات الملتقى الثاني للبلديات الليبية كافة في العاصمة طرابلس بمشاركة عدد كبير من عمداء البلديات شرقًا وغربًا وجنوبًا، لطرح المشاكل والمعوقات التى تواجه تطوير العمل.

وطرح عمداء بلدية أوباري وسبها مشاكل الجنوب والوضع الإنساني البائس الذي يعيشه المواطن هناك ودور البلديات في حلحة المشاكل وتحسين الظروف.

