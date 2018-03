بعد يومين من اعتقاله.. الإفراج عن الناشط «أحمد الشركسي»

المتوسط:

قامت «قوة الردع الخاصة» التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، بالإفراج عن الناشط أحمد الشركسي.

كان عددٌ من منظمي مظاهرات ميدان الجزائر، الذين يُطالبون بالكشف عن مصير المختفين قسرا، أكدوا أنَّ قوة أمنية تابعة لقوة الردع الخاصة، قامت مساء يوم الجمعة باعتقال عضو الحراك «أحمد الشركسي»، قبيل انتهاء المظاهرة التي نظمت الجمعة الماضية في ميدان الجزائر.

وأشاروا إلى أنَّ قوة الردع الخاصة، اعتقلت «الشركسي» بتهمة الترويج لأخبار كاذبة، بعد نشره منشورًا على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي، نسب فيه لرئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور قوله، إن الكابتن «فتحي الشطي» المختفي منذ أشهر موجود لدى «قوة الردع» وسيتم على عرضه على النائب العام.

