الكاديكي ينفي لبوابة افريقيا الاخبارية صحة هذه الاخبار

في اتصال له ببوابة افريقيا الاخبارية نفى رئيس قسم الاعلام ببلدية بنغازي نضال الكاديكي ما يتداول عبر وسائل الإعلام والتي تفيد بان هناك شخصيات جدلية بمجلس الدولة ومجلس الوفاق الغير دستوريين منعا من حضور الاجتماع وقال لم تكن اى شخصية مما ذكر عبر وسائل الأعلام قد طالبت بالحضور للا جتماع من أساسه

وقال ان من الشروط الأساسية لعمداء البلديات هو عدم حضور أو مشاركة اى من الحكومات و مجلس الدولة والمجلس الرئاسي في اجتماعاتهم

واكد الكاديكي ان الاجتماع يسير بشكل طبيعي وهادئ وفق جدول إعماله ويطالب الأعلام بتوخي المصداقية والمهنية في نقل الأخبار

توضيحات حول فكرة الاجتماع

وفي سرد تفصيلي لفكرة اجتماع بلديات ليبيا قال الكاديكي في حديثه للبوابة أن اول تلك الاجتماعات كانت فى مدينة الحمامات فى تونس برعاية بعثة الامم المتحدة وفى ذلك الاجتماع اتخذ عمداء بلديات ليبيا قرارا بعدم عقد اى اجتماع خارج الوطن وانهم لن يسلكوا الطريق الذي سلكه السياسين بعقد لقاءاتهم خارج ليبيا مما سهل التدخلات الاجنبية واجندات غير وطنية فى الشان الليبى مثلما حدث فى اتفاق الصخيرات وهيئة الدستور وغيرها فحدد الاجتماع الاول فى بلدية شحات وعقد فى يناير الماضى و بالفعل لم تشارك فيه من قريب و لامن بعيد الحكومة المؤقتة وذلك التزاما منها بشروط عمداء بلديات ليبيا فى اجتماعهم التمهيدى بتونس فى اواخر العام الماضى والثانى حدد موعده فى طرابلس فى منتصف مارس والذى ايضا لن تشارك فيه وليست به اى علاقة حكومة الوفاق ومجلسها الغير دستورى .

واجتماع طرابلس يعقد بحضور المبعوث الاممى غسان سلامة و الذى اكد خلال زيارته الاخيرة لمدينة بنغازى تاييده لنتائج وتوصيات اجتماع شحات واصفا هذه الاجتماعات دعما لعمل البعثة فى توحيد مؤسسات الدولة وان اجتماع عمداء بلديات ليبيا هى خطوة شبيها تماما لما تحاول بعثة الامم المتحدة لوصول اليه عبر فكرة المؤتمر الوطنى الجامع بل هى من اهدافه ورافد كبير جدا له بحسب وصف غسان سلامة .

وقال الكاديكي للبوابة ان كافة بلديات برقة مشاركة فى اجتماع طرابلس التزاما منها لمواصلة ما تم الاتفاق عليه مسبقا وبعد الحصول على التاكيدات والضمانات من عمداء بلديات مدينة طرابلس مستضيفة الاجتماع الذى سيكون يومى الاحد و الاثنين بتوفير كافة الضمانات لهم من كافة النواحى اثناء تواجدهم فى طرابلس وكذلك الضمانات التى تحصلوا عليها من بعثة الامم المتحدة التى ستكون حاضره بصفة متابع .

واضاف الكاديكي ان الاهم من ذلك فان عمداء برقة على تواصل ومشوره دائما ومستمر ة فى كل خطوة يراد خطوها مع كافة الجهات المسئولة التابعة لمجلس النواب وحكومته الشرعية وتؤكد دعمها ووقوفها مع الجيش الليبى وقيادته.

واعرب الكاديكي عن ان اجتماع بلديات ليبيا يأتي بعد فشل كل الحكومات فى ايجاد حل سياسي وانسداد الطريق وعدم تمكنهم من ايجاد مخرج للازمة السياسية فى البلاد والتى القت بضلالها على الخدمات الاساسية لمواطن الذى اصبح يئن من ضنك الحياة الصعبة بسبب الصراع الذى خلفه الساسة فى ليبيا

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