نصية :يجب الضغط من أجل توحيد المؤسسات الليبية فورا

أكد عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، أن اجتماعات عمداء البلديات في العاصمة طرابلس، ولقاء العسكريين في القاهرة، تعد بمثابة رسالة قوية للأجسام السياسية المختطفة، والتي تسيطر عليها الأنانية الشخصية.

وقال نصية في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، إن لقاء البلديات يجب ألا يكون لالتقاط الصور، والحديث العام عن لم الشمل، معربا عن تطلعه في أن يكون اللقاء بهدف الضغط من أجل توحيد المؤسسات فورا، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

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