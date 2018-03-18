جلسة حوار في البيضاء حول مسودة الدستور

نظم حراك شباب الجبل الأخضر، ومجموعة من نساء البيضاء، أمس، في جامعة عمر المختار، جلسة حوار لتقديم مسودة الدستور للنقد الموضوعي، من حيث العيوب والمميزات ومن حيث الرفض والقبول.

حيث شارك في الجسلة أعضاء عن هيئة صياغة مشروع الدستور، وعضو عن مجلس النواب، وعدد من الأكاديميين والمهتمين.

هذا وانطلقت الجلسة بطرح تساؤلات حول مدى تطابق مسودة الدستور مع تطلعات الشعب الليبي.

واتفق المشاركون على إصدار توصيات بمخرجات الجلسة، وإرسالها إلى مجلس النواب، مؤكدين على أهمية استمرار الجلسات والندوات، وورش العمل لتوعية المواطن بدون ترويج أو تحريض.

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