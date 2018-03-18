تعرف على شروط عقد الملتقى الثاني لعمداء بطرابلس

قال مسئول الإعلام ببلدية بنغازي، نضال الكاديكى، إن الشروط الأساسية لعمداء البلديات خلال الملتقى الثاني لبلديات ليبيا في العاصمة طرابلس هو عدم حضور أو “مشاركة أي من الحكومات، وما يسمى بمجلس الدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في اجتماعاتهم.”

وأكد الكاديكي، أن الاجتماع يسير بشكل طبيعي وهادئ وفق جدول أعماله، ويطالب الإعلام بتوخي المصداقية والمهنية في نقل الأخبار.

وقد انطلقت، اليوم الأحد، فاعليات الملتقى الثاني للبلديات الليبية كافة في العاصمة طرابلس بمشاركة عدد كبير من عمداء البلديات شرقًا وغربًا وجنوبًا، لطرح المشاكل والمعوقات التي تواجه تطوير العمل.

وقال مصدر مطلع حضر الاجتماع إن خلافا نشب بين عمداء البلديات المجتمعين في طرابلس بسبب مقترح قدمه بعض رؤساء بلديات المنطقة الغربية يسمح لرئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي‏ بحضور الاجتماعات.

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