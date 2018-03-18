سعيد: عودة كافة المهجرين والنازحين لديارهم سيزرع الأمن والاستقرار

قال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد، إن عودة كافة المهجرين والنازحين لديارهم، بمن فيهم أهالي تاورغاء، هي ما سيزرع الأمن والاستقرار، وينشر الحب والتسامح بين الليبيين.

وأكد سعيد في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، “إن الكثير منهم قد عادوا فعلا إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى أهالي الشرق، الذين قال إن السبق الأول كان لهم، في استضافة عدد كبير منهم، موضحا أن ليبيا تتسع للجميع”.

داعيا إلى العمل على التسامح والتصالح وتشجيع الجميع على العودة والوقوف ضد المخربين والمجرمين الذين ضيعوا البلاد، على حد قوله.

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