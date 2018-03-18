شكري: مصر تدعم إجراء انتخابات في ليبيا قريبا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر تبذل جهدا كبيرا لدعم إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا قريبا، كما تسعى لفتح مجالات التوافق حول مستقبل البلاد، إلى جانب سعيها لتوحيد القوات العسكرية الليبية ومكافحة الإرهاب.

وأكد وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، اليوم الأحد، أن مصر تقوم بالعمل لصالح الشعب الليبي ودعم اتفاق السياسي.

وشدد وزير الخارجية المصري على تزامن هذه الجهود مع استمرار تواصل بلاده مع كافة الأطراف الفاعلة في شرق وغرب وجنوب ليبيا، وذلك سعيا لفتح مجالات التفاهم حول مستقبل ليبيا.

وأضاف: “وفي النهاية هذا الأمر يخص الأشقاء في ليبيا بأن يصيغوا مستقبلهم بما يحقق مصالحهم ويحمي مقدراتهم وما تبذله مصر هو تيسير وإتاحة الفرصة لوجود كل هذه الأطراف في القاهرة لخدمة مصالح الشعب الليبي”.

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