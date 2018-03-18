المطالبة باخلاء المقرات التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي بمدينة هون

طالبت خيرية عثمان المهدي عميد بلدية الجفرة المكلف مسئولة ملف قطاع الصحة وصندوق التضامن الاجتماعي بالمجلس البلدي من كافة الجهات التى تشغل الان عددا من المقرات العائدة ملكيتها لصندوق التضامن الاجتماعي بالجفرة باخلائها واعادتها فورا للصندوق..

وقالت في تصريح لمراسل بوابة افريقيا بالجفرة ان عددا من الرسائل والمخطابات تم توجيهها من قبل المجلس البلدي لعددا من المؤسسات الاهلية والقطاع الخاص والحكومية والشبه عسكرية منذ العام 2015 باعادة تسليم كافة المباني والمرافق التي تشغلها حتى الان، الا ان الاستجابة لم تكن على المستوى المطلوب مما يعني عدم استجابتها

واضافت انه لهذا السبب تم مخاطبة مديرية امن الجفرة للنظر في الامر والقيام بمسئولياتها باخلاء هذه المقرات..

واوضحت بانه فور اعادة استلامها ستقام عليها عدد من المراكز الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة منها مدرسة لذوي التوحد والعلاج الطبيعي واخر تدريبي رياضي و تأهيلي خدمي خصوصا بعد موافقة الادارة الرئيسية للصندوق بصيانتها وتجهيزها بكافة المعدات والمستلزمات .

الخاصة بها تتبع ادارة فرع صندوق التضامن الاجتماعي مشيرة الى ان كافة هذه المرافق ستتتيح فرص عمل هامة لعدد كبير من الخريجين من الشباب والشابات في التخصصات المختلفة ذات العلاقة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية