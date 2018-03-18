مدراء بصحة المؤقتة: لا لعودة العوكلي

طالب مدراء المراكز والمستشفيات الطبية التابعة للحكومة المؤقتة في البيضاء، بوقفة احتجاجية، الأحد، بعدم السماح لوزير الصحة الكتور رضا العوكلي بالعودة لممارسة أعماله.

ودعا المدراء، في بيان موجه إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة المؤقتة، ولجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، إلى عدم الرضوخ إلى أي ضغوطات وإخراج القطاع من الصراعات التي تعيق بناء الوطن، مؤكدين أن الوزير العوكلي لا يستطيع قيادة هذا القطاع خاصة في هذه الفترة، لافتين إلى أنه ومن خلال التجربة تبين أن وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب قادر على قيادة القطاع وإصلاح ما يمكن إصلاحه.

وناشدوا لتغليب المصلحة العامة وجعلها فوق كل الاعتبارات الأخرى، وتقديم مصلحة الوطن والمواطن، مشيرين إلى وجود ضغوطات لإلغاء الإجراءات التي صدرت بخصوص عدم السماح للعوكلي بالعودة إلى منصب وزير الصحة.

وقررت محكمة استئناف البيضاء، يوم 21 فبراير، إلغاء قرار رئيس الحكومة عبدالله الثني بشأن وقف العوكلي عن العمل وإحالته إلى التحقيق بسبب “تجاوزات”.

وعلى إثر قرار المحكمة، جرت عملية التسليم والاستلام بين وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، والوزير رضا العوكلي، يوم 8 مارس الحالي.

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