“أبو الغيط” يبحث مع “القطرانى” السبل الرامية للعبور السياسي في ليبيا

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية.

وتطرق الجانبان إلى تدارس الجهود المبذولة لاستكمال العملية السياسية واتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة وفق اتفاق الصخيرات وخطة العمل التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة.

من جانبه جدد أبو الغيط التزام الجامعة العربية بدعم أي جهد يرمي إلي دفع الحوار السياسي والتمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة بشكل يفضي إلى التوصل إلي حل شامل للوضع في البلاد وبناء دولة المؤسسات.

وأعرب القطراني عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيفاً للجهود العربية الرامية إلي تسوية الأزمة الليبية من أجل إعادة تأهيل وبناء المناطق التي تضررت جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الأخيرة ومن بينها مدينة بنغازي.

وأشار القطراني، خلال لقائه إلى المبادرات التي يرعاها مجلس النواب لإعادة تعمير مدينة بنغازي في مرحلة ما بعد تحريرها من قبضة التنظيمات الإرهابية.

