فخامة رئيس مجلس النواب يبحث مع وفداً من مشايخ وحكماء ترهونة آخر المستجدات السياسية

القبة 18 مارس 2018 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى وفدا من مشايخ وأعيان وحكماء ترهونة يوم أمس السبت بمقر إقامته بمدينة القبة .

وقد نوقش خلال هذا اللقاء جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بآخر المستجدات السياسية حول الاتفاق السياسي وتعديلاته الجاري الحوار حولها مع المجلس الأعلى للدولة من خلال لجنتي الحوار للمجلسين، وكذلك تم التطرق حول المصالحة الوطنية الشاملة بين كل الإطراف .

وأكد الوفد على دعمه ومساندته لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح عيسى، وأنه يمثل الشرعية الليبية، لأنه انتخب من قبل الشعب الليبي.

وشدد الوفد على دعمه ومساندته للقيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة المشير خليفة بالقاسم حفتر الذي يحارب الفوضى والإرهاب، ودعا الوفد إلى ضرورة توحيد القوات المسلحة في كل أنحاء ليبيا لأن القوات المسلحة هي حامية الحما وفي التي تصون الوطن وتؤمن الحدود ويدعم الأمن والأمان والاستقرار في البلاد .(وال – طبرق) ع م

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