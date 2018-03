نجل “أرحومة” للمتوسط: أدين الصمت الرهيب أمام اختطاف والدي

خاص – المتوسط

دان خالد أرحومة نجل المدعي العسكري اللواء مسعود أرحومه، الصمت الرهيب من المسؤولين بالدولة إزاء اختطاف والده، متسائلا أين ردود الفعل .. أين الدولة من انتهاك سيادتها وخطف مدعيها العسكري.

وطالب نجل أرحومه، في تصريح خاص لـ ” المتوسط” المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والبعثة الأممية، والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم في العمل على معرفة المختطفين وتطبيق العقاب المناسب عليهم على ما اقترفوه من فعل شنيع، مناشدا بسرعة تحديد مصير والده والوصول إلى الجهة التي اختطفته.

وأستنكر نجل أرحومه، حادثة اختطاف والده من قبل جهة مجهولة بهذه الطريقة المهينة لأنه يمثل الدولة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأفعال الإجرامية تمسُ بأمن البلاد، ووحدتها وتفتعل الأزمات وتزيد من منسوب التوتر وتحاول إدخال البلاد في نفق مظلم.

وأعرب عن قلقه إزاء استمرار اختطاف والده، محملا الجهة الخاطفة مسؤولية سلامته، وما قد يترتب من نتائج سلبية تتعلق بانتهاكات وإجراءات قد تمس سلامته البدنية والنفسية، وغيرها من الجرائم التي تمارس خارج نطاق القانون والتي لا تمت لمجتمعنا بصلة.

وكان نجل أرحومة، قد أفاد في تصريحات مرئية، بأن والده وحارسه الشخصي وسائقه اختطفوا، الخميس الماضي، أثناء عودتهم من العمل بمنطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس، على أيدي مجموعة مسلحة مجهولة الهوية.

وتابع خالد، أن المسلحين استخدموا ثلاث سيارات مدنية في عملية الخطف، حيث لاحظ الجيران منذ الظهر وجود سيارتين نوع تويوتا، وواحدة هونداي، تتحرك بشكل مريب في الشارع، وأثناء عودة “أرحومة” إلى منزله سُمع دوي إطلاق رصاص بشكل متقطع، ليتبين أنه خُطف على بعد 200 متر تقريبا من المنزل.

وأشار “خالد” إلى أنه تم التواصل مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية بالعاصمة لمعرفة مكان والده ومرافقيه دون جدوى، كما أنه لم تعلن أي جهة رسمية أو غير رسمية مسؤوليتها عن الخطف، مطالبا أي شخص أو جهة تمتلك معلومات إبلاغ الجهات الأمنية.

هذا، وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد كلف اللواء مسعود ارحومة، بمهام المدعي العام العسكري في يونيو من العام الماضي.

وينحدر ارحومة من بلدة الرجبان بالجبل الغربي وكان مكلفا بمهام وزير الدفاع بالحكومة المؤقتة، قبل أن يقدم استقالته.

يشار إلى أن عضو لجنة الدفاع والامن القومي، علي التكبالي، أكد أن اختطاف المدعي العسكري بهذه الطريقة دليل على عدم الأمان في العاصمة طرابلس التي تحكمها المليشيات المسلحة، قائلا إذا كان المدعي العسكري يخطف فما حال المواطنين.

وأردف بالقول ” الأمان الذي تتشدقون به لا يمكن ان يطبق في البلاد إلا بعد التخلص مع المليشيات المسلحة المتحكمة في العاصمة” مضيفا ” حديثكم عن أن طرابلس امنه أكذوبة كبرى”.

