احتجاجات في البيضاء مناهضة لعودة العوكلي الى منصبه

نظم مدراء المراكز والمستشفيات الطبية التابعة للحكومة المؤقتة في البيضاء، وقفة احتجاجية اليوم الأحد،للمطالبة بعدم السماح لوزير الصحة الكتور رضا العوكلي بالعودة لممارسة أعماله.

وأصدر المحجتون بيانا موجها إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة المؤقتة، ولجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة،طالبوا فيه بعدم الرضوخ إلى أي ضغوطات وإخراج القطاع من الصراعات التي تعيق بناء الوطن.

وأكد البيان أن الوزير العوكلي لا يستطيع قيادة هذا القطاع خاصة في هذه الفترة، لافتين إلى أنه ومن خلال التجربة تبين أن وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب قادر على قيادة القطاع وإصلاح ما يمكن إصلاحه على حد تعبير المحتجين.

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