“المبشر” لـ” المتوسط”: البلديات لاعب أساسي في دعم جهود التوافق

خاص -المتوسط

أعرب رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، الشيخ محمد المبشر، عن ترحيبه بانطلاق الاجتماع الثاني لعمداء بلديات ليبيا.

وقال المبشر في تصريح خاص لـ ” المتوسط”، “نحن نشجع اي خطوة تقرب بين مدن وبلديات ليبيا ونرى ان هذه الاجتماعات تبرهن على ان المجتمع الليبي يرفض تقسيم الوطن ويتمسك بوحدته ويشكل ضغط حقيقي على الفرقاء من اجل المصالحة والبناء”.

وتابع: ” نعلم جميعنا ان البلديات دورها خدمي لكن لا بأس ان تكون حلقة وصل ولاعب أساسي في تقريب وجهات النظر ودعم جهود المصالحة الاجتماعية والسياسية”.

ورجح المبشر أن تفضي الاجتماعات التي تقام على مدار يومي الاحد والاثنين إلى التأكيد على وحدة الوطن، واهمية المصالحة الشاملة وتوحيد مؤسسات الدولة.

وكان أعلن مسؤول الإعلام بالمجلس البلدي بنغازي نضال الكاديكي، انطلاق فاعليات الملتقى الثاني للبلديات الليبية اليوم الأحد.

