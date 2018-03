المتوسط :

انتشلت عناصر أمنية تابعة لقسم النجدة بمنطقة رأس لانوف، اليوم الأحد، جثة وجدت ملقاة على أحد شواطئ السواحل الليبية بالمنطقة.

وأفادت العناصر الأمنية، في تصريحات مرئية، بأنها عثرت على جثة متحللة تعود لأحد المهاجرين غير الشرعيين ، مشيرا بأنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة حيالها.

الجدير بالذكر أن قسم النجدة عثر، خلال الشهر الماضى على عشر جثث متحللين في نفس الموقع، فضلا عن تكرار الأمر ذاته في مواقع أخري.

