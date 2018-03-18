محلل سياسي يطالب بدعم الجيش لتأمين الجنوب الليبي

أكد المحلل السياسي، إبراهيم هيبة، على أهمية الإسراع في عمليات دعم الجيش الليبي، من أجل أن يسطر علي الجنوب الليبي، ويجرد كافة المليشيات من أسلحتها ويعيد السيطرة علي الحدود الليبية.

وقال هيبة، في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، “إن التغير الديمغرافي للسكان في ليبيا عامة وفي الجنوب الليبي خاصة الذي حدث عن طريق الهجرات الأفريقية من دول الجوار سيقود إلي صراع اثني، وصراع طائفي، لا محالة و علينا الانتباه لذلك قبل أن يحدث، الكثير من أبناء دول الجوار كانوا ولا يزالوا وقودا مغذيا للصراع الأهلي في ليبيا ومعالجة هذه المشكلة بشكل حكيم سيعزز الاستقرار في ليبيا”، مضيفا ” يجب حصر الأجانب وكل من قام بتزوير الوثائق ومساعدتهم بالرجوع إلي بلدانهم أمنين معززين مكرمين، فمن مصلحة ليبيا ومن مصلحة كل المهاجرين واللاجئين العودة إلي بلدانهم ومساعدتهم من قبل الدولة الليبية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من اجل أن يعودوا إلي حياتهم الطبيعية في بلدانهم الأصلية ومساعدتهم علي الحصول علي مستوي لائق من الاستقرار المعيشي، لا يجب أن نسمح لدول الجوار بتصدير مشاكلها إلي ليبيا وعلينا تفادي وقوع حرب طائفية وحرب عرقية وتدخلات دولية وإقليمية في ليبيا”.

وأكد هيبة، على ضرورة دعم الجيش الليبي بسرعة من أجل أن يسطر علي الجنوب ويجرد كافة المليشيات من أسلحتها ويعيد السيطرة علي الحدود الليبية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يكون أولوية في هذه المرحلة قبل أن تفلت الأمور.

واختتم هيبة، تصريحه قائلا “من حق ليبيا الطلب من جامعة الدول العربية تقديم المساعدة العسكرية لفعل ذلك وليبيا تمتلك كافة الإمكانيات المادية لدعم مثل هذا العمل الوطني الذي من شأنه التعجيل بإعادة الأمن والاستقرار إلي ليبيا، هناك انتهاك اليوم من قبل جماعات مسلحة غير ليبية، وهجرات ضخمة من قبل دول الجوار وعلي الليبيين فعل شئ قبل فوات الأوان وبسرعة”.

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