العميد قاسم يوجه إتهامات خطيرة لمنظمات إغاثة المهاجرين الدولية

ليبيا – إتهم المتحدث بإسم القوات البحرية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق العميد أيوب قاسم منظمات دولية غير حكومية معنية بمساعدة المهاجرين غير الشرعيين بالعمل على زيادة تدفق هؤلاء إلى ليبيا والمساهمة في جهود توطينهم على قطعة من أرض ليبيا.

قاسم أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج ليبيا هذا اليوم الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا 24 وتابعتها صحيفة المرصد بأن مكتب الإعلام والثقافة التابع للقوات البحرية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أصدر بيانا يتهم فيه منظمة إسبانية لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين بالخداع لأن عملها يصب في إطار زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وليس عمليات الإنقاذ فهي واحدة من منظمات تخشاها الحكومات ولها نفوذ وتتكسب مادياً ومعنوياً من المهاجرين.

وأضاف بأن هذه المنظمات تعيق عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين من قبل القوات البحرية التابعة للرئاسي وتعقد صفقات مشبوهة مع المهربين وبهذا فإن على وزارة الخارجية والحكومة والجهات المعنية التصدي ديبلوماسيا لهذه المنظمات.

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