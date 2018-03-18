القيادة العامة: القبض على 16 عنصرا من «جبهة النصرة» تسللوا عبر صحراء الكفرة

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة للجيش، اليوم الأحد، عن القبض في كمين على 16 عنصرا من جبهة النصرة، أثناء تسللهم إلى ليبيا من السودان عبر صحراء الكفرة جنوب البلاد.

وأوضحت الإدارة في منشور بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن العملية تمت أمس السبت، وأنها لا تزال تطارد عددًا آخر من الخلية، التي كانت تحاول التسلل إلى ليبيا.

وقالت إنها «حاصرت المجموعة في صحراء الكفرة، وألقت القبض على 16 عنصرا من جنسيات سورية وسودانية، فيما فر آخرون».

وكشفت الإدارة عن أن «أحد المقاتلين كان محتجزًا لدى قوات النظام في سورية قبل تهريبه من السجن وإرساله إلى تركيا، مشيرة إلى سعي الجماعة المقاتلة إلى إرسال مقاتلي النصرة إلى ليبيا لدعم ما يعرف بمجالس الشورى».

وأضافت الإدارة أن الجهات الرسمية في ليبيا تستعد لرفع «شكوى لمجلس الأمن ضد الدول المتورطة في نقل مقاتلي النصرة الإرهابية إلى ليبيا»، مؤكدة تنفيذ عمليات تمشيط بالصحراء ومطاردة عدة سيارات دفع رباعي كانت تنوي نقل هذه المجموعات الإرهابية لمدينة سرت، حسب خطة سير هذه المجموعة.

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