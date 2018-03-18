اللجنة التحضيرية لمؤتمر إعادة إعمار بنغازي تلتقي أمين عام الجامعة العربية

ليبيا – التقت اللجنة الرئيسية للمؤتمر الدولي والمعرض المصاحب لإعمار بنغاري وبحضور عضو المجلس الرئاسي علي القطراني اليوم الاحد بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بمقر الجامعة في القاهرة.

واستهل اللقاء بحسب المكتب الإعلامي للجنة باستعراض وتوضيح محاور وأهداف المؤتمر الدولي والمعرض المصاحب له بالإضافة إلى الرؤية المنتظرة من هذا الحدث.

وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية المشاركة والحضور للدول العربية والاستفادة من بيوت الخبرة بهذه الدول.

ومن جانبه أكد أبو الغيط على أهمية حضور الدول العربية وتحديداً دول الجوار، مبيناً حرص جامعة الدول العربية على انجاح هذه الجهود.

ومن جانب آخر تم الاتفاق على إعداد مذكرة شارحة لأمين جامعة الدول العربية بالنقاط المطلوبة والاحتياجات التي من شأنها أن تساهم في انجاح هذا الحدث.

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