رئيس اللجنة التسييرية بوزارة الثقافة يستقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية

عين ليبيا

استقبل رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة، اليوم الأحد 18 مارس2016، بمكتبه بديوان الهيئة، وزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي الشافعي، بحضور عبد اللطيف الحموري المستشار بوزارة الشؤون الاجتماعية، والدكتور خليفة الحامدي مدير إدارة الشؤون الإعلامية، والسيدة مها صقر مدير إدارة تمكين المرأة بالهيئة.

وتناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتمّ التطرق إلى أوجه التعاون بينهم في مجالات المرأة، والطفل، كما تم تناول أوضاع الفنانين في الخارج ومتابعة الهيئة للمعوقات التي تعترض عودتهم، وسبل تمكينهم من العودة للوطن.

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