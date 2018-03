الوطنية للنفط تباشر الحالة الصحية للمصاب في حادث مصنع الميثانول بالبريقة

المتوسط :

كلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، مدير عام الادارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة خالد بوخطوة بتفقد الحالة الصحية الموظف بشركة سرت “حسن العرضاوي مسعود” في مصحة الميرون ‏الدولية بتونس.

وفي ذات السياق، اجتمع “بو خطوة”” مع مدير المصحة الذي أكد على استقرار الوضع الصحي للمصاب، مشيرا بأن حالته تشهد تحسناً تدريجياً، فيما قام الكادر الطبي المشرف على الحالة بشرحٍ وافٍ عن طرق العلاج المتبعة في معالجة مثل هذه الحروق والتي ستتطلب بعض الوقت.

الجدير بالذكر أن الموظف بشركة سرت تعرض للإصابة في الحادثة التي وقعت بوحدة تسخين الغاز الطبيعي بمصنع الميثانول الثاني بمدينة البريقة، يوم السبت الماضي.

