وصول رئيس «أركان الوفاق» على رأس وفد من ضباط الجيش إلى القاهرة

القاهرة – بوابة الوسط: كامل عبدالله

وصل منذ قليل من مساءالأحد، رئيس الأركان المكلف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اللواء عبدالرحمن الطويل إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد من ضباط الجيش الليبي للمشاركة في اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وكان في استقبال الوفد العسكري الليبي برئاسة الطويل، لدى وصوله إلى القاهرة، رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية اللواء محمد الكشكي.

ووصل ظهر اليوم الأحد، رئيس الأركان التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري رفقة وفد يضم قيادات أفرع الجيش التابعين للقيادة العامة.

وسيبدأ الوفدان المشاركان في الاجتماعات، غدًا الاثنين، لقاءات تحضيرية قبل الاجتماعات المشتركة التي ستبدأ بعد غد الثلاثاء برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.

يمكنك قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط