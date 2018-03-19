اجراء امتحانات المقابلة لدورة إعداد مدربي اللغة الإنجليزية

أجريت بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم بطرابلس اليوم امتحانات المقابلة الشخصية للمُتقدمين لدورة إعداد مُدربي مادة اللغة الإنجليزية، الذين خضعوا لامتحان المفاضلة الذي جرى بالمركز العام والمناطق التي قدمت طلبات الالتحاق بالدورة، المُزمع إقامتُها في تونس، الفترة القادمة.

وخضع المعلمون لعديد الأسئلة بإشراف مدير عام المركز الدكتورة مسعودة الأسود، للتحقق من استعداد كل مُعلم للمشاركة في الدورة التدريبية، فضلاً عن مناقشة الأفكار التي طرحها المعلمون وسُبل تحقيقيها من خلال دورهم كمُدربين للغةِ الإنجليزية.

وأوضح قسم الإعلام بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم أن امتحان المقابلة شمل مناطق ” الزاوية _ الغربية _ المرقب _ طرابلس _ بني وليد ، وذلك بالتزامن مع المنطقة الوسطى بمقرها في مدينة مصراتة، إضافةً إلى المنطقة الجنوبية والتي ضمت مناطق سبها وبراك الشاطئ.

ونوه قسم الإعلام إلى أن امتحانات المقابلة في المنطقة الشرقية ستُجرى غداً الإثنين بمناطق المرج والكفرة والبيضاء، فضلاً عن مدينتي مرزق وأوباري ، مشيرا بأن الإعلان عن نتائج المقابلات الشخصية سيتم خلال المدةِ القريبة القادمة.

يذكر أن المعلمين الذين سيخضعون لامتحان المقابلة الشخصية هم المعلمين الذين اجتازوا امتحان المفاضلة بنجاح.

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