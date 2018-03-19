تفاصيل لقاء أعيان ومشائخ ترهونة مع المستشار صالح قبل مغادرته إلى الرياض

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس السبت في مدينة القبة بوفد ضم أعيان ومشائخ مدينة ترهونة.

المستشار صالح بحث مع وفد أعيان ومشائخ ترهونة الأوضاع في البلاد وآخر المستجدات على المستويات كافة السياسية والإجتماعية وغيرها.

وتطرق اللقاء وفقاً للموقع الرسمي لمجلس النواب إلى جهود المصالحة الوطنية وسبل تحقيقها ولم الشمل بين كافة الليبين.

ومن جانبهم أكد أعيان ومشائخ ترهونة على دعمهم لمجلس النواب والجهود المبذولة من المستشار صالح لتحقيق المصالحة الوطنية.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد وصل مساء الاحد فى زيارة رسمية الى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية فى زيارة تستغرق عدة أيام .

وبحسب بيان صادر عن وكالة الانباء السعودية الرسمية طالعته المرصد فقد وصل صالح بدعوة من رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ.

جو استقبل رئيس مجلس النواب الليبي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري وعدد من المسئولين.

و خلال الزيارة ، سيلتقي صالح مع رئيس مجلس الشورى لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

المرصد – متابعات

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