عقيلة صالح يصل الرياض على رأس وفد من أعضاء مجلس النواب

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، وصل إلى العاصمة الرياض، على رأس وفد من أعضاء المجلس تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ.

وأضافت الوكالة أنه كان في استقبال المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له كل من نائب رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور محمد بن أمين الجفري، وعضو مجلس الشورى عبدالله العجاجي، والعضو المرافق للبعثة والقائم بالأعمال بسفارة دولة ليبيا لدى المملكة خيري عزالدين العالم.

ونوهت وكالة الأنباء السعودية إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي سيلتقي خلال الزيارة بعدد من كبار المسؤولين السعوديين، كما سيعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس الشورى السعودي، يتناول عدداً من الموضوعات، وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وخاصة العلاقات البرلمانية بين المجلسين.

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