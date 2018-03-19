زيارة وزير التعليم لإدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية

عين ليبيا

في إطار الزيارات التفقدية لوزير التعليم لإدارة ومراكز ديوان الوزارة للاطمئنان على سير العمل خدمة لصالح العام، قام وزير التعليم د.(عثمان عبدالجليل) بزيارة يوم الاحد 18 -3-2018 لمقر إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بوزارة التعليم، حيث عقد لقاء بحضور مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية د.(فوزية بن غشير) ورؤساء الأقسام والوحدات بالإدارة.

ورحبت د.(فوزية بن غشير) بمعالي وزير التعليم مثنية على جهوده المضنية والمخلصة لسير العملية التعليمية والعمل بأروقة وزارة التعليم خدمة لأبنائنا والمجتمع، ثم استعرضت (بن غشير) المهام ونتاج العمل منذ استحداث إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، وفي فترة وجيزة من انشائها والتي لا تتجاوز 6 أشهر والتي اتضحت معالمها وتأثيرها الإيجابي في مختلف المناطق والتي كانت في صالح الاخصائي الاجتماعي والنفسي والمسعف الصحي والمعلم والطالب في كل مدرسة وإدارة تعليمية، وكانت على هيئة ورش عمل مكثفة إضافة للاحتفال بيوم العالمي والوطني للاختصاصي الاجتماعي والإعلان عن جائزة الاختصاصي الاجتماعي.

واستعرضت (بن غشير) البرنامج الصحي والمبادرات التي تمت حيال ذلك مع التطرق للتغذية والمقاصف المدرسية وأهم الخطوات التي تم اتخاذها بشان البرنامج الخاص بالغذاء الصحي، وأشارت (بن غشير) إلى التعاون مع الجهات الحكومية مع الادارة والتي تمت مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والهيئة العامة للأوقاف، والمجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي، وقد بينت (بن غشير) خلال اللقاء مع معالي وزير التعليم نجاح ما تم انجازه بتكاثف العاملين بالإدارة موضحة الظروف الصعبة التي تم فيها العمل، وأهم المعوقات التي تواجه الادارة في تنفيذ الخطة العامة للإدارة.

ومن جانبه أبدى وزير التعليم د.(عثمان عبد الجليل) ارتياحه لسير العمل، معربا عن تفهمه للظروف الصعبة التي تعمل فيها الادارة وتنفيذها العديد من البرامج التي لمسناها عن قرب رغم قصر فترة الاستحداث للإدارة متقدماً بالشكر لكل العاملين بالإدارة على تفانيهم وعطائهم اللامحدود، مؤكداً أننا كوزارة نعمل بروح واحدة ونواجه ذات المعوقات والمشاكل التي نعمل جاهداً بتكاثفكم وتكاثف الجميع لتفاديها والتي نعيشها في كل القطاعات إلا أن قطاع التعليم يحتاج منا الكثير من الجهد المضاعف وخاصة أن الوزارة تعمل على شقين للتعليم العام والعالي متمنياً للجميع التوفيق والاستمرار حتى تحسن الظروف.

واستمر اللقاء بفتح الحوار والنقاش بين معالي وزير التعليم ورؤساء الأقسام والوحدات والعاملين بإدارة الخدمة الاجتماعية بوزارة التعليم والذي أفضى لعدد من النقاط الايجابية ستكون مرتكزاً هاماً في عمل الادارة وتواصلها مع مكاتب الخدمات الاجتماعية والصحة المدرسية بالبلديات.

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