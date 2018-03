ضبط 3 ليبين بتهمة الاتجار بالمخدرات في بنغازي

المتوسط:

نجح فرع مكافحة المخدرات بنغازي في ضبط ثلاثة أشخاص ليبيين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة .

وأكد رئيس فرع مكافحة المخدرات بنغازي عقيد طارق نجم،” إن الإدارة تلقت معلومات مفادها بأنهم يقوموا باﻹتجار بالمواد وتم إعداد كمين محكم للجناة، وضبطوا متلبسين بعملية الاتجار بالمواد المخدرة نوع حشيش والأقراص المخدرة”.

وأضاف نجم، ” أنه تم ضبط الجناة بحوزتهم (1020) قرص مخدر نوع ترامادول وعدد (40) قطعة صغيرة الحجم من مخدر الحشيش جاهزة للبيع”.

