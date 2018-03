“البحث الجنائي” تنظم دورة تدريبية للعلوم الأمنية في بنغازي

المتوسط:

نظمت الإدارة العامة للبحث الجنائي دورة تدريبية للعلوم الأمنية والقانونية في بنغازي، أمس الأحد.

وحضر الدورة عدد من أعضاء وقيادات أكاديميات الشرطة ومسئولي التدريب في الإدارة العامة للبحث الجنائي للاستفادة من قدراتهم في المرحلة القادمة تحت عنوان (دورة تدريبية لتأهيل ورفع كفاءة أعضاء إدارة البحث الجنائي في العلوم الأمنية والقانونية).

وأكد مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي بنغازي مساعد ضابط وليد العرفي، “أن تنظيم هذه الدورة يأتي تكريسا للدور الريادي للإدارة العامة للبحث الجنائي على الصعيدين الأمني والقانوني، وتدعيما للعلاقات التعاون الإيجابي القائم بين الأعضاء”.

وأضاف،” أن الدورة تستهدف تنمية وتطوير الموارد البشرية الأمنية لمواكبة الأحداث والمتغيرات الأمنية”.

