“العكاري”: “المركزي” يتجه لتحرير الصرف ورفع دعم المحروقات على 3 مراحل

قال الخبير المصرفي، مصباح العكاري، إن التشوهات في الاقتصاد الليبي ليست وليدة “فبراير”، إنما يعاني من هذه التشوهات منذ 49 سنة، بسبب سياسات الدعم غير المبررة وعدم اعتماده على القطاع الخاص، واصفاً إياه بـ “الاقتصاد الريعي”.

وكشف العكاري، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن المصرف المركزي قد أعد برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يتضمن في أبرز بنوده تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم على المحروقات على 3 مراحل، بنسبة 50% في المرحلة الأولي، تصل إلى 80% في المرحلة الثانية، وصولاً إلى 100% في المرحلة الثالثة والأخيرة.

وأوضح أن هناك مآخذ على هذا المشروع، تتمثل في صعوبة تنفيذه في ظل الوضع الحالي وما تشهده البلاد من حالة انقسام سياسي ومؤسسي، والظروف التي عانى منها المجتمع الليبي على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن مشكلات السيولة والارتفاع الحاد في السوق المواز.

وتابع “مصرف ليبيا وضع عدة سيناريوهات محتملة، أولها تغيير سعر الصرف إلى 5.70 دينار، الأمر الذي من شأنه زيادة الأسعار الجالية إلى الضعف أو ثلاثة أمثالها، ولن يكون هناك بدل نقدي يسهم في حماية المستهلك البسيط”

واستطرد قائلاً “السيناريو الآخر هو تغييره إلى 4 دينار، وهو أيضا طرح من شأنه رفع الأسعار بشكل كبير، لهذا أرى ألا يتم تغيير سعر الصرف بهذه الطريقة، رغم تأييدي لفكرة التغيير”، مطالباً بوجود سعرين للصرف عن طريق دخول البنك المركزي بسعر مضارب في حدود 5.5 دينار للدولار، ولا يمس سعر الصرف الأساسي إلا في حدود ما بين 2-2.5 دينار، على أن يتم صرفه بالسعر الأساسي للسلع الغذائية والأدوية والوقود ومستلزمات الأم والطفل”

كما طالب العكاري بتغيير سياسة الدعم ورفعه بشكل تدريجي، مؤكداَ أن الوقود الليبي يتم تهريبه منذ 30 عام.

