الكاديكي: عمداء البلديات المجتمعون في طرابلس متفقون على ضرورة إنهاء الانقسام وكسر الجمود السياسي

القاهرة – بوابة الوسط: أحمد المقصبي

أكد مسؤول الإعلام في بلدية بنغازي، نضال الكاديكي، أن المشاركين في اجتماع عمداء البلديات الليبية الذي بدأ اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، متفقون على ضرورة إسراع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في العمل على حلحلة الأزمة والدفع بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإنهاء حالة الانقسام وكسر الجمود السياسي.

وأوضح الكاديكي في تصريح إلى «بوابة الوسط» مساء اليوم الأحد، أن عمداء البلديات المشاركين في الاجتماع عقدوا جلسة مغلقة استعرضوا خلالها تقارير ونتائج عمل لجان التواصل المكلفة من قبل المشاركين في الاجتماع السابق الذي عقد في يناير الماضي ببلدية شحات شرق البلاد.

وأضاف أن المشاركين في الاجتماع شددوا على ضرورة العمل ودعم جهود المصالحة الوطنية وعودة النازحين في الداخل والمهجرين الخارج وحل مشكلة الجنوب وأزمة عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم.

وأشار الكاديكي إلى أن اجتماع طرابلس يشارك فيه ممثلو نحو 110 بلدية ليبية ويأتي استكمالا للقائهم السابق في بلدية شحات وماتمخض عنه من نتائج أبرزها التأكيد على وحدة التراب الليبي وإدانة الإرهاب والتطرف.

وذكر الكاديكي أن المشاركين في اللقاء السابق بشحات اتفقوا على تشكيل لجان مكونة من عمداء البلديات للتواصل مع مجلس النواب والحكومة الموقتة وحكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي من أجل العمل على حلحلة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتأزمة.

ولفت مسؤول الإعلام ببلدية بنغازي إلى أن المشاركين حذروا من أنه «في حالة عدم تجاوب المؤسسات التشريعية والتنفيذية في ليبيا على اختلاف مسمياتها ستقوم هذه البلديات بتصعيد الموقف متمثلا في الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وقد يصل الأمر للدعوة إلى عصيان مدني» منبها إلى أن «الوضع الانساني والمعيشي المتردي الذي يعيشه المواطن يضعنا أمام هذه التحديات والمسؤوليات»

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