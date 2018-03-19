ضبط 16 عنصر من جبهة النصرة الإرهابية حاولوا التسلل إلى ليبيا

أخبار ليبيا24

تمكن عناصر الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة من القبض على “16” مقاتل من جبهة النصرة الإرهابية في كمين في صحراء مدينة الكفرة .

وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب – عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك – أن الجماعة الإرهابية التابعة للنصرة حاولت التسلل للأراضي الليبية.

وذكرت الإدارة أنه تم أمس الأول السبت القبض على أفراد الجماعة الإرهابية من الجنسيات السورية والسودانية شاركوا في القتال في سوريا، لافتة إلى أنها مازالت تطارد ماتبقى منهم في الصحراء.

وأشارت الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب إلى أن الكمين شارك فيه عناصر المكافحة التابعين إلى مكتب (الكفرة- أجدابيا – طبرق) .

يذكر أن تقارير أمنية محلية وعالمية أكدت محاولة دخول الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم الدولة “داعش” الفارة دولتي سوريا والعراق إلى ليبيا .

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