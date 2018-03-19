تفاصيل القبض على 16 عنصر من جبهة النصرة بعد تسللهم إلى ليبيا عبر السودان

ليبيا – أكدت الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب القبض على 16 عنصرا من جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي بعد تسللهم إلى ليبيا من السودان عبر صحراء الكفرة جنوب البلاد.

وأوضحت الإدارة التابعة للقيادة العامة للجيش في منشور بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها وبعد تمكنها من القبض على هؤلاء العناصر تبين لها بأنهم من حملة جنسيات سوريا والسودان .

وقالت الادارة أن عملية القبض على هؤلاء العناصر تمت بعد محاصرتهم في صحراء الكفرة مبينة أن العملية تمت مساء السبت، وأنها ما تزال تطارد عددا آخر منهم تمكن من الفرار.

وختمت بأن الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة تسعى إلى إرسال مقاتلي جبهة النصرة إلى ليبيا لدعم مقاتلي مايعرف بمجالس الشورى فى درنة والفارين الى بنغازي .

يشار الى أن عدة دول غربية وعربية وتقارير مخابراتية كانت قد تحدثت خلال الفترة الماضية عن مخاوف من تسلل عناصر تنظيمي داعش والقاعدة إلى ليبيا بعد تضييق الخناق عليهما فى كل من سوريا والعراق .

المرصد – متابعات

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