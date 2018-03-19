اخبار ليبيا الان

وزير” تعليم الوفاق ” يشارك في حفل تكريم تخرج المعهد العالي للعلوم بطرابلس

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

شارك وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل في حفل تكريم خريجي المعهد العالي للعلوم والتقنية (بنات) بطرابلس .
و أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل،” أن من أولويات الوزارة دعم التعليم التقني والفني والعمل على تطويره “.

وأضاف، ” إن التعليم التقني والفني مهم في المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن ، و أن الإصلاح ليس سهلاً والتغيير والتطور عمل تكاملي وجماعي” .

وشهد الاحتفالية عرض مرئي حول المعهد وأقسامه وعدد الطالبات الدارسات بالأقسام المختلفة وكذلك إجمالي الطالبات بالمعهد ، إضافة إلى معرض لأهم أعمال الطالبات من إبداعات ولمسات تقنية وفنية رائعة تعكس جودة التعليم التقني داخل المعاهد التقنية العليا.

The post وزير” تعليم الوفاق ” يشارك في حفل تكريم تخرج المعهد العالي للعلوم بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك