وزير” تعليم الوفاق ” يشارك في حفل تكريم تخرج المعهد العالي للعلوم بطرابلس

شارك وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل في حفل تكريم خريجي المعهد العالي للعلوم والتقنية (بنات) بطرابلس .

و أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل،” أن من أولويات الوزارة دعم التعليم التقني والفني والعمل على تطويره “.

وأضاف، ” إن التعليم التقني والفني مهم في المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن ، و أن الإصلاح ليس سهلاً والتغيير والتطور عمل تكاملي وجماعي” .

وشهد الاحتفالية عرض مرئي حول المعهد وأقسامه وعدد الطالبات الدارسات بالأقسام المختلفة وكذلك إجمالي الطالبات بالمعهد ، إضافة إلى معرض لأهم أعمال الطالبات من إبداعات ولمسات تقنية وفنية رائعة تعكس جودة التعليم التقني داخل المعاهد التقنية العليا.

