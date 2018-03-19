المريمي يكشف فحوى لقاء صالح مع حكماء ترهونة

صرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي لمراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” بطبرق ان رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى اجتمع مع وفد من مشائخ واعيان وحكماء ترهونة، وقد نوقش خلال هذا اللقاء جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بآخر المستجدات السياسية حول الاتفاق السياسي وتعديلاته الجاري الحوار حولها مع المجلس الاعلى للدولة من خلال لجنتي الحوار للمجلسين.

كذلك تم التطرق إلى موضوع المصالحة الوطنية الشاملة بين كل الأطراف، كما اكد الوفد على دعمه ومساندته لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيله صالح عيسى وانه يمثل الشرعية الليبية لأنه انتخب من قبل الشعب الليبي، وجدد الوفد على دعمه ومساندته للجيش الليبي الذي يحارب الفوضى والإرهاب، داعيا الى توحيد الجيش في كل انحاء ليبيا لان الجيش حامي الحما وهو الذي يصون الوطن ويؤمن الحدود ويدعم الامن والامان والاستقرار في البلاد.

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