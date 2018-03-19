عقيلة صالح في زيارة إلى الرياض ليُعزيز العلاقات بين ليبيا والسعودية

عين ليبيا

وصل إلى الرياض أمس الأحد وفد مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح وذلك تلبية لدعوة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ حسب وكالة الانباء السعودية.

حيث كان في استقبال وفد مجلس النواب معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، وعضو مجلس الشورى عبد الله العجاجي، والعضو المرافق للبعثة والقائم بالأعمال بسفارة دولة ليبيا لدى المملكة خيري عز الدين العالم.

هذا وسيلتقي رئيس مجلس النواب الليبي خلال الزيارة بعدد من كبار المسؤولين، كما يعقد اجتماعاً مع معالي رئيس مجلس الشورى، يتناول عدداً من الموضوعات، وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وخاصة العلاقات البرلمانية بين المجلسين.

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