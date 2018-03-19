العليا للانتخابات تنظم ورشة عمل حول إدارة التدريب

نظمت المفوضية العليا للانتخابات، أمس الأحد، بالعاصمة طرابلس، فاعليات النسخة الثانية من ورشة العمل حول إدارة التدريب بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم الانتخابي بليبيا.

وأوضحت المفوضية، أن الورشة تأتي في إطار سعي المفوضية لبناء قدرات أقسام التدريب بمكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية، وتمكين الكوادر الوطنية بالمفوضية من وضع الخطط وتصميم وتنفيذ أنشطة التدريب المختلفة، وتستهدف مشرفي التدريب والمدربين الأساسيين بجميع مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية.

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