مفوضية الانتخابات تنظم النسخة الثانية لورشة العمل حول إدارة التدريب

انطلقت أمس، فعاليات النسخة الثانية من ورشة العمل حول إدارة التدريب بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم الانتخابي في ليبيا.

وبحسب المفوضية، فإن الورشة هذه، تأتي في إطار سعي المفوضية لبناء قدرات أقسام التدريب بمكاتب الإدارة الانتخابية التابعة لها، وتمكين الكوادر الوطنية بها من وضع الخطط، وتصميم وتنفيذ أنشطة التدريب المختلفة. وقد استهلت هذه الفعاليات في يومها الأول بزيارة إلى مقر المفوضية بمدينة طرابلس، وذلك بهدف الاطلاع على إدارات ومكاتب وأقسام الإدارة العامة، حيث تم استعراض أهم الأنشطة المكونة للعملية الانتخابية.

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