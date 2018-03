مؤتمر النظام السابق يبرئ عبد الله عثمان من اتهامات التخوين ويكلفه بالتواصل مع أعضاء البعثة الأممية

المتوسط:

كلف مؤتمر أنصار النظام الجماهيري والقوى الوطنية ، عبد الله عثمان بالتواصل مع أطراف الحوار الليبي وأعضاء بعثة الأمم المتحدة لليبيا، في إطار مهمة فنية تتعلق بخطة المبعوث الأممي غسان سلامة، مشيرا إلى أن ما يتم الترويج له بأنه قد ذهب للتفاوض باسم أنصار النظام الجماهيري هو إدعاء كاذب وباطل.

ورفض المؤتمر، فى بيان له، موجة التهجّم والتجريح المغرضة التي شنّتها صفحات محسوبة على أحد مكونات ‏الصف الوطني ضدّ الدكتور عبد الله عثمان على خلفية زيارته إلى العاصمة طرابلس منتقدة ما ‏أسمته “تفويضه” للحديث باسم المكونات السياسية المحسوبة على النظام الجماهيري، ومستخدمة ‏أسوأ ما في جُعبتها من عبارات التخوين والتحريض والإهانة الشخصية‎.

وأعلن المؤتمر في بيان له، الأحد، أن عثمان قد كان على تواصل وتفاهم كامل مع الذين يهاجمونه ويخوّنونه اليوم قبل انضمامه لمؤتمر أنصار النظام الجماهيري، مؤكداً على أنه لم يكن بينه وبينهم أي سوء تفاهم أو خلاف أو مواجهة إعلامية أو سياسية أو عقائدية على مدى السنوات الماضية، موضحاً أن عثمان كان من أبرز الساعين إلى رصّ الصفوف وإلى توحيد جهود القوى الوطنية من أجل ليبيا.

وأشار مؤتمر انصار النظام الجماهيري ، إلى إيمانه الكامل بدور الدكتور سيف الإسلام القذافي وباقي الشخصيات الوطنية من أسرى ومهجّرين، مضيفاً أن موقف المؤتمر الذي يعتبر أن المصالحة الوطنية مطلبا وغاية سامية يفرض علينا السعي إلى الوصول لقواسم مشتركة تمكن جميع الليبيين من التعايش بسلام تحت سقف الوطن وفوق أرضه.

وأعرب مؤتمر أنصار النظام الجماهيري والقوى الوطنية بإيمانه بأن الحوار السلمي المتكافئ مع كلّ الأطراف بما فيها تلك التي نعتبرها جزءاً من المشكلة هو أكثر الوسائل فاعلية لإخراج ليبيا من أزمتها الراهنة، مشدداً على عدم تفريطه في الثوابت من رفض ومقاومة التدخل الأجنبي، ودون المساس بترتيب الأولويات وفي صدارتها محاربة الإرهاب وكل أشكال الجريمة والتطرف.

ولفت البيان إلى أن المؤتمر يرى أن انعقاد المؤتمر الوطني الجامع بدعم دولي يضم جميع أطياف الشعب الليبي هو بداية التقدم الفعلي نحو الحل الوطني وتمهيد لمسار المصالحة الوطنية، موضحا أن المؤتمر ومكوناته ملتزمون التزاما كاملا برؤية القوى الوطنية التي أقرتها كافة التنظيمات مجتمعة دون هيمنة أو وصاية أو تغوّل لأي مكون على باقي المكونات.

وأشار مؤتمر أنصار النظام الجماهيري إلى أنه لا يُؤْمِن بالتفرد بالعمل الوطني واحتكاره من قبل أي مكوّن أو كيان أو فئة أو فردٍ، ويعتقد أن تظافر الجهود وحشد الإمكانيات والطاقات الوطنية من مكونات وقبائل وأفراد هي السبيل الأنجع لإنقاذ الوطن.

وتابع، أن أي أقاويل تحريضية أو محاولات لتسميم أجواء العمل الوطني، وأية عمليات اغتيال معنوي بالوكالة ضدّ أيّ من أبناء الصّفّ لن تجدي نفعاً أمام إصرار المكونات الوطنية على إنقاذ الوطن، واستعادة الحقوق وردّ المظالم ونزع فتيل الفتنة ومحاربة واجتثاث الإرهاب.

وأكد مؤتمر أنصار النظام الجماهيري على حرصه على إنارة الرأي العام الوطني من ناحية، وعلى منع تسلّل ظواهر سيئة من قبيل الذي نحن بصدده اليوم إلى تقاليده السياسية من ناحية أخرى.

وأعلن المؤتمر في ختام بيانه على أنه سيرد على أي مغالطات عند اللزوم ، أملاً من كافة “إخوتنا”أن يتحلّوا بروح الحكمة والتعقّل، ناصحاً الجميع بالانكباب على العمل الوطني الجاد على قاعدة عدم استصغار الآخر، واحترام حقّه في تقديم الإضافة والجهد لما فيه مصلحة القضية الوطنية.

