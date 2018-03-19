مصادرنا | إندلاع إشتباكات بين قوات الجيش و”شورى درنة” في المدخل الغربي للمدينة

ليبيا – استهدفت قوات “غرفة عمليات عمر المختار” التابعة للجيش في ساعات الصباح الباكر مواقع جديدة للجماعات الإرهابية مستخدمة بذلك المدفعية الثقيلة في المدخل الغربي لمدينة درنة.

وأكد مصدر خاص للمرصد على أن الإشتباكات وقعت منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين الموافق 19 مارس 2018، مشيراً إلى أنه سمع دويها واضحاً.

وكشف المصدر على أن الإشتباكات تدور بين قوات الجيش الموجودة بالمدخل الغربي للمدينة وما يسمى بـ”مجلس شورى مجاهدي درنة”.

المصدر لفت إلى أن الإشتباكات والقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة قد سمعت أصواتها بشكل كثيف من قبل سكان المدينة.

يشار الى أن هذا القصف بالمدفعية الثقيلة يأتي بعد محاولة مقاتلي “شورى مجاهدي درنة” التقدم نحو مواقع تمركز القوات المسلحة غرب المدينة .

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