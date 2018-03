المتوسط:

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 19 مارس 2018 ارتفاعا بشكل طفيف مع بدء التعاملات الأسبوعية في السوق السوداء.

وأليكم بيان بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي فى السوق الموازي اليوم.

