مديرية أمن طرابلس تحذر: هناك محاولات لإستغلال حق التظاهر لزعزعة الأمن والإستيلاء على المناصب القيادية

ليبيا – إعتبرت مديرية أمن طرابلس أن ما يشهده التاريخ اليوم من مراحل بناء ليبيا الجديدة وإرساء دعائم الدولة وما تمر به البلاد من ظروف أمنية حساسة تدعوا الجميع نحو تعزيز روح الوحدة الوطنية وتظافر الجهود للوقوف بصمود أمام المؤامرات والدسائس .

مديرية أمن طرابلس أكدت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه على أن حق التظاهر السلمي بوصفه حق من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الإعلان الدستوري والمواثيق والعهود الدولية، مذكرةً المواطنين بأن قانون تنظيم حق التظاهر السلمي قد حدد واجب الجميع نحو الوطن من خلال الإلتزام بالتوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر .

وأرجعت المديرية تأكيدها إلى ملاحظتها خلال متابعة سير العملية الامنية المدة الماضية من تنامي دعوات للتظاهر والإعتصام للمطالبة بحقوق كفلها القانون حيث أن بعض ضعاف النفوس والمرضى من أعدء الحياة والوطن إستغلوا هذا الحق نحو إثارة الفوضى بالشارع العام وتعطيل مؤسسات الدولة لتحقيق مآرب ومصالح وانتماءات فكرية ضيقة وهدامة تصل في دناءتها بأن يقوم البعض بتأجيج الرأي العام لأجل السعي للجلوس على الكرسي والإستيلاء على المناصب القيادية .

وعليه حذرت مديرية أمن طرابلس المواطنين من أبناء المدينة عموماً بأن هناك محاولات دنيئة تهدف لغرس الفتن والمحاولات الخبيثة لزعزعة الامن من خلال إستغلال حق التظاهر وحاجات المواطن البسيط لتحقيق مآربهم.

وأكدت على أنه من واجب الجميع التصدي لتلك المؤامرات بسد الطريق أمام كل حاقد لأن المرحلة الحاسمة بتاريخ الوطن تتطلب من الكل المزيد من التضحيات لأجل حماية أمن العاصمة ليبيا وطن الجميع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية