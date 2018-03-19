اخبار ليبيا الان

مساعٍ لتوحيد الجيش.. والمشير في القاهرة

تم النشر منذُ 13 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى العاصمة المصرية القاهرة تزامناً مع قرب انطلاق الجولة السادسة من اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية التي يجريها الضباط الليبيون برعاية اللجنة المصرية المعنية بليبيا.

وعقدت الثلاثاء اجتماعات تحضيرية منفصلة بين وفدي الضباط كلاً على حدة مع مسؤولين مصريين، مع توقع أن يصدر بيان صحفي يوضح خارطة طريق توحيد الجيش التي اتفق عليها الطرفان وجدولها الزمني، كما سيكون هناك إشراف مصري وعربي على الاتفاق.

وكان الضباط المشاركون في هذه الاجتماعات قد وصلوا إلى القاهرة، فيما استجد وصول كلاً من رئيس أركان الجيش الوطني عبد الرازق الناظوري، ورئيس الأركان المكلف من قبل حكومة الوفاق عبد الرحمن الطويل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك