قوة حماية سرت تحبط هجوما استهدف مصرفا في المدينة وسط ليبيا

أحبطت قوة حماية وتأمين سرت هجوما مسلح استهدف مصرف التجارة والتنمية في مدينة سرت وسط ليبيا الأحد، وقبضت على ثلاثة أشخاص مشاركين في الهجوم.

وقال معاون آمر قوة تأمين وحماية سرت علي ارفيدة لموقع ليبيا الخبر إن مجموعة مسلحة هاجمت المصرف بغرض سرقته وإن قوة الحماية تصدت لها وقبضت على ثلاثة أشخاص من المجموعة المهاجمة.

وأشار علي ارفيدة إلى أن عناصر قوة الحماية يقومون بالتحري والتحقيق للقبض على بقية المهاجمين، مؤكدا أن الأمر لا علاقة له بتنظيم الدولة داعش، وأنها جريمة جنائية حسب تعبيره.

الجدير بالذكر أن حكومة الوفاق الوطني الليبية تمكنت في ديسمبر كانون الأول من عام 2016 من استعادة السيطرة على مدينة سرت التي كانت المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة داعش في شمال إفريقيا، وذلك بعد نحو سبعة أشهر من المواجهات التي خاضتها قوات عملية البنيان المرصوص المدعومة من الحكومة مع عناصر التنظيم في المدينة.

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