بالفيديو..” كاجمان”  و”بيكر” يبحثان الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، ، يوم أمس الأحد، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة .

وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم، بحث “كاجمان”، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الأوليات المشتركة التي تحتاج إلى عمل مشترك مع بريطانيا و المجتمع الدولي ، خاصة مسألة الاستفتاء على الدستور و الانتخابات البرلمانية وكذلك معالجة المختنقات الأمنية والاقتصادية المختلفة .

من جهته، أعرب السفير البريطاني عن امتنانه لما يلقاه من تعاون مع الجهات المسؤولة منذ تسلمه لمهامه في ليبيا، آملا في أن في يتمكن من أداء مهامه بما يساعد الدولة الليبية في تجاوز الصعوبات المختلفة التي تواجهها .

