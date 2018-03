المتوسط:

بدأت منظمة اليونيسيف فى ليبيا اليوم، فعاليات الجلسة الأولى حول قياس السلام ، من خلال ورشة السلام الإيجابي المنعقدة بمشاركة شباب من جميع أنحاء ليبيا بالتعاون مع معهد الاقتصاد والسلام بدعم من السفارة الإيطالية في إطار مبادرة نيقوسيا التى أعلنت عنها السفارة فى وقت سابق

