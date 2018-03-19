اليونسيف ترعى ورشة عمل حول السلام في ليبيا

انطلقت الاثنين، فعاليات الجلسة الأولى من ورشة العمل “السلام الإيجابي” التي ترعاها منظمة اليونسيف في تونس، بمشاركة شباب من جميع مدن ليبيا.

وأوضحت اليونسيف، أن الجلسة الأولى حول قياس السلام بالتعاون مع معهد الاقتصاد والسلام بدعم من السفارة الإيطالية في إطار “مبادرة نيقوسيا”. وفق الصفحة الرسمية للمنظمة.

وبينت أن ورشة العمل ستعقد لمدة 4 أيام في إطار جهود المنظمة الأممية لترسيخ خطاب السلم و نبذ خطاب الكراهية في ليبيا ، بمشاركة 180 شاب و شابة. حسب اليونسيف.

وأعلنت اليونسيف مطلع مارس الحالي مشاركة 322 طفل وطفلة بما فيهم الأطفال النازحين والمهاجرين في أنشطة المساحات الصديقة للطفل بطرابلس

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