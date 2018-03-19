درنة: مكتب العمل بيدا استلام ملفات الباحثين عن العمل

باشر مكتب العمل في درنة إستلام ملفات الباحثين عن العمل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنه 2018 بشأنمنح الاذن لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتعيين عدد 20.000 الف من قوائم الباحثين عن العمل موزعين بنسبعلى مكاتب العمل بالبلديات.

وتم توزيع النسب علي النحو الآتي

المنطقه الغربيه 25%

المنطقه الشرقيه 65%

المنطقه الجنوبيه 10 %

وفق الشروط المحدده وهي ان يكون عمر الباحث 23 سنه أعتبارآ من تاريخ 2017/1/1 وأن يكون من ضمن الحدودالاداريه للبلديه أي مقيم بها

وتنفيذآ لقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 60 لسنه 2018 بشأن تشكيل لجنه فرعيه بمكتب العملدرنه لحصر وفرز الباحثين عن العمل الذين لم يتحصلو على فرص عمل أوعقود مبرمه مع القطاعات وكذلك إستبعادمن تحصل على وظيفه بمنطقة أخرى او من إقامته خارج مدينة درنة أو من إنتقل إلى رحمه الله حسب ما نص عليهالقرار

وبعد الفرز من اللجنة الفرعية يحال العدد المفروز من قبل اللجنة الى اللجنة الرئيسية لادراجه من ضمن القرار رقم 15حسب الشروط المنصوص عليها بالقرار والعدد المحدد لمدينة درنة.

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