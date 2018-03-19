اشتباكات غرب درنة بين الجيش و”المجاهدين”

قتل جنديان وأصيب اثنان آخران من قوات الجيش الوطني في محاور القتال قرب مدينة درنة، بعد عملية التفاف على مواقع الجيش قرب وادي الناقة غرب المدينة.

ويشهد محور الساحل ” ساحل كرسة ” غربي المدينة هدوءاً حذراً بعد الاشتباكات التي دارت فيه صباح اليوم.

وقال مصدر عسكري لقناة 218 نيوز، إن عناصر ما يسمى بـ”شورى مجاهدي درنة وضواحيها” قاموا بالتفاف فجر اليوم على موقع تابع للكتيبة 128 التابعة لغرفة عمليات عمر المختار بمنطقة وادي الناقة الساحلية غرب درنة، وقتل على إثرها جندي وأصيب أخر، وبعد وصول التعزيزات اندلعت مواجهات مسلحة، وتقدم الجيش من المحور الجنوبي (عين مارة) كما انفجر لغم أرضي فأودى بحياة جندي وأصاب آخر.

ولم تعلن غرفة عمليات عمر المختار عن أي تفاصيل حول العملية حتى هذه اللحظة، واستمرت المواجهات من فجر الاثنين حتى الساعة 1 ظهرًا، ولا تزال دوريات استطلاع الجيش تتقدم باتجاه مواقع “مجلس الشورى”.

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